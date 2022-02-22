РИАМО - 22 фев. Великобритания намерена принять в отношении России новые санкции, которые ударят по экономике страны. Такое заявление сделал премьер-министр Борис Джонсон, сообщает Газета.ru.

Таким способом Великобритания собирается ответить на признание Россией ЛНР и ДНР.

«Они очень сильно ударят по России, и в случае вторжения (на Украину — прим.) мы собираемся сделать гораздо больше», — сказал он в эфире BBC.

Джонсон уточнил, что из-за введенных санкций компании РФ не получат финансовые средства с британских рынков капитала.

21 февраля Россия признала самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики.