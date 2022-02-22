РИАМО - 22 фев. Подписанные договоры о дружбе и сотрудничестве Донецкой и Луганской народных республик с Россией предусматривают возможность размещения военных баз РФ на Донбассе. Тем не менее, таких планов пока нет, пишет газета «Известия».

«Ни о каких базах разговора не шло, при необходимости будет сделано все, что нужно», – подчеркнул замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

По его словам, подписанные договоры предусматривают заключения отдельных соглашений в сфере военного сотрудничества между государствами. Так, договор затрагивает намерение сторон взаимодействовать в области внешней политики, защиты суверенитета, территориальной целостности и оказания помощи, в том числе военной.

«А также предоставление права строительства и использования и совершенствования военной инфраструктуры и военных баз на своей территории», – добавил замминистра.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. Кроме того, глава государства подписал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с руководителями обеих республик.

Ситуация на Донбассе обострилась 17 февраля, когда ДНР и ЛНР заявили об обстрелах со стороны украинских военных.

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