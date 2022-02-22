РИАМО - 22 фев. Объем выручки столичных гостиниц, фитнес-клубов и салонов красоты превысил допандемийные показатели по итогам января 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Несмотря на очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, городу удалось избежать введения ограничений, что позволило предотвратить падение оборотов в сфере услуг», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что по итогам января 2022 года выручка столичных гостиниц составила 8,5 млрд рублей, что в 1,8 раза больше показателей января 2021 года и почти на 25% превышает значения января 2020 года.

Обороты фитнес-центров мегаполиса в январе этого года составили 2,9 млрд рублей – вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года и на 83,4% больше, чем в январе 2020 года.

Столичные салоны красоты в январе текущего года показали совокупную выручку в 4,3 млрд рублей – на 33,6% больше, чем в первом месяце 2021 года и на 16% больше аналогичного периода 2020 года.

По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, положительная динамика восстановления зафиксирована и в туристической индустрии столицы, которая пострадала больше всего в период пандемийных ограничений.

В январе 2022 года выручка столичных турагентств на 70,4% превысила показатели первого месяца прошлого года, однако пока отстает от показателей аналогичного периода в 2020 году на 32,5%.

Пуртов отметил, что количество продаж в московской туриндустрии приблизилось к уровню января 2020 года и составило 2,7 млн чеков. Этот показатель говорит о том, что среди горожан растет интерес к путешествиям по России, которые по большей части обходятся дешевле международных поездок.