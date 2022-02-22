РИАМО - 22 фев. Администрация городского округа Красногорск допустила нарушения при организации открытого конкурса. Жалоба была направлена ООО «Прорыв», сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Согласно доводу жалобы, администрацией в назначенные даты не рассмотрены заявки претендентов и не проведен открытый конкурс.

Выслушав позицию представителя администрации и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации открытого конкурса.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.