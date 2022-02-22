РИАМО - 22 фев. Беженцам, которые прибыли в Подмосковье из ДНР и ЛНР, нет необходимости оформлять какие-либо документы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас никаких документов не нужно, сейчас нужно приехать и отдохнуть с дороги», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в дальнейшем с эвакуированными жителями Донбасса обсудят вопросы, которые их волнуют.

«Мы по прибытии сразу составили электронную базу, поэтому у нас есть все до одного человека (в базе - ред.). Данные, возраст. Все, что касается дальнейших документов, мы будем по мере возникновения вопросов решать», - отметил губернатор.

Утром во вторник в Подмосковье прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. На нем приехали свыше 900 человек, в том числе около 400 детей.

Жителей Донбасса встретили главы муниципалитетов, в которых по поручению губернатора Андрея Воробьева подготовлены специальные пункты для размещения. Людей доставляют на автобусах «Мострансавто» в детские летние лагеря и оздоровительные центры городских округов Клин, Зарайск, Подольск, Пушкинский и Волоколамский.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства назвал это решение давно назревшим. Также Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

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