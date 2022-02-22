РИАМО - 22 фев. Подмосковные следователи устанавливают обстоятельства, которые привели к побегу обвиняемого лидера ОПГ из-под домашнего ареста, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

17 февраля во ФСИН поступил сигнал о снятии электронного браслета, надетого на обвиняемого по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. При выезде на место жительства преступника, где он обязан был находиться после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста, сотрудники ФСИН его не нашли.

По этому факту начато проведение доследственной проверки. В рамках нее организованы проверочные мероприятия, которые направлены на выяснение обстоятельств, способствующих побегу обвиняемого.

Специалисты сейчас проводят осмотры и опросы, оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить текущее местонахождение лидера ОПГ.