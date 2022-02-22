РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 фев. В подмосковном Красногорске выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

21 февраля в утренние часы на автодороге «Ильинское шоссе - Подъезд к даче №7» в горокруге Красногорск столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека, среди них несовершеннолетний пассажир одной из машин. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. По факту данного ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины случившегося.

«Уважаемые участники дорожного движения! Помните, соблюдение Правил дорожного движения – залог безопасности на дороге», - напомнила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ольга Татаринова.

Она призвала автолюбителей выбирать безопасный скоростной режим в зависимости от погодных и метеорологических условий и выполнять требования дорожных знаков.

«Это обезопасит вас и окружающих людей от неприятностей на дороге», - заключила Татаринова.