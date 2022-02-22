РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 фев. Щелковские единороссы передали 30 тыс. медицинских масок беженцам из Донбасса, средства индивидуальной защиты есть в перечне необходимого для беженцев, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Узнав о необходимости помощи для жителей Донецка и Луганска, пребывающих в Ростовскую область, оперативно связались с компанией и отгрузили 30 тыс. масок, которые уже в ближайшее время отправятся на юг. Мы не можем относиться безразлично к сложившейся ситуации, поэтому стараемся помогать и призываем к этому всех, у кого есть такая возможность», — сказал депутат Совета депутатов городского округа Щелково Григор Агекян.

Порядка 12 коробок с масками уже отправили в Реутов, где сейчас находится контрольный пункт сбора необходимого.