РИАМО - 22 фев. На улице Восточной в Даниловском районе на юге Москвы запланирован второй этап реконструкции стадиона «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова, там появится новое поле, КПП и несколько зданий, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что размер поля составит 40 на 60 метров.

«В рамках второго этапа реконструкции стадиона «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова предусмотрено строительство малого тренировочного поля размером 40 на 60 метров, пешеходного контрольно-пропускного пункта, здания касс и камер хранения», – заявил Бочкарев.

Глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин в свою очередь подчеркнул, что здание касс будет одноэтажным, там будет 4 кабины по продаже билетов, тренерские комнаты и раздевалки на 40 человек. Благодаря этому будут обеспечены комфортные условия для тренировок на малом футбольном поле.

«Напомню, что первый этап реконструкции завершен в апреле 2021 года, когда был введен в эксплуатацию ФОК № 1 по адресу: улица Восточная, 4а, строение 4. Оборудованы тренажерный зал, залы для борьбы и бокса с местами для зрителей, аквакомплекс, залы групповых занятий и фито-бар», – сказал Левкин.

Бочкарев также рассказал, что во время последнего, третьего этапа работы по реконструкции пройдут на самом футбольном стадионе.

«Обновленная арена сможет вмещать до 15 тысяч человек и будет соответствовать требованиям Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций», - сказал он.

Стадион был открыт в 1959 году. Сейчас там идет масштабная реконструкция территории.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в районе Симоновской набережной на месте промышленных территорий строится жилой район с развитой социальной инфраструктурой, а также большой спортивный кластер, ядром которого станет спортивный комплекс имени Э.А. Стрельцова.