РИАМО - 22 фев. В Подмосковье уделяют максимальное внимание вынужденным переселенцам из республик Донбасса. Людям помогут с работой и устройством детей в школы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Утром во вторник в Подмосковье прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. На нем приехали свыше 900 человек, в том числе около 400 детей. Людей развозят в санатории и детские лагеря.

«Мы подготовились. Пять локаций у нас готовы. Уже в автобусах вместе с главами городских округов жители едут. Задача в автобусе <...> еще раз пообщаться, уделить внимание максимально. Во-первых, комфортно разместить, во-вторых, ответить на вопросы, которые волнуют», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, беженцы просят помощи с телефонными звонками, работой, устройством детей в школы. Эти вопросы в настоящее время прорабатываются.

«У нас каникулы с 21 числа и со следующей недели в школах. Поэтому у нас есть время подумать, как уделить максимальное внимание», - отметил Воробьев.

Он также добавил, что люди благодарны за помощь.

«Благодарят президента, благодарят всех, кто уделил внимание. Понятно, что испытывают определенный стресс, покинули свои дома. Но мы постараемся сделать так, чтобы жители были довольны», - сказал Воробьев.

Он уточнил, что из прибывших в Подмосковье беженцев 30 человек - это граждане России.

Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик и подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил главам подмосковных округов внимательно отнестись к размещению беженцев с Донбасса. Глава региона отметил, что необходимо проявить заботу о людях.

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