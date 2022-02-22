РИАМО - 22 фев. За минувшие сутки в России были госпитализированы 17 924 пациента с коронавирусом, что почти на 96% больше, чем днем ранее (8 835), следует из данных сайта стопкоронавиурс.рф.

Также в России за сутки выявили 135 172 случая заражения коронавирусом, выздоровели 164 293 пациента, спасти не удалось 796 россиян с подтвержденным Covid-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сегодня большинство Covid-пациентов в России заражаются омикрон-штаммом. Это более заразная мутация по сравнению со всеми предыдущими штаммами.

Вакцинация от коронавируса остается единственным способом борьбы с заболеванием. В России прививку можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках или мобильных пунктах вакцинации.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>