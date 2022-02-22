РИАМО - 22 фев. Думские профильные комитеты рекомендовали палате придать договорам, заключенным с Донбассом, юридическую силу. Для этого их нужно утвердить соответствующим органом каждой из сторон, сообщает Федеральное агентство новостей.

Договоры между РФ и ЛДНР были заключены на 10 лет. Стороны обязуются вместе обороняться и охранять границы республик.

Российская Федерация планирует принимать меры для поддержания финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР.

21 февраля глава государства Владимир Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР. Такое решение в РФ приняли из-за начала боевых действий в Донбассе. А 22 февраля США ввели санкции против этих территорий.

Признание ДНР и ЛНР: главное из обращения Владимира Путина к россиянам>>