РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 фев. Группа компаний «Медси» в подмосковном Красногорске демонтировала ограждение и обеспечила свободный доступ жителей к реке, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

Группа компаний «Медси» оперативно отреагировала на представление Минэкологии Подмосковья об устранении нарушений природоохранного законодательства. Ранее группа была оштрафована на 200 тыс. рублей за нарушение положений Водного кодекса России, допущенное в городском округе Красногорск.

«В результате расследования, проведенного по обращениям жителей, было установлено, что группа компаний возвела капитальный забор в водоохранной зоне реки Синичка. По нашему требованию буквально через несколько дней свободный доступ к реке был обеспечен. Можно только приветствовать подобную оперативность, тем более что медики лучше многих должны понимать, как важно экологическое благополучие населения», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В настоящее время часть ограждения демонтирована. Глава Минэкологии также напомнил, что на контроле ведомства остается исполнение другого представления по поводу ограничения доступа к реке Синичке. Оно было выдано компании «Росинка Менеджмент», которая за данное нарушение оштрафована на сумму 200 тысяч рублей.