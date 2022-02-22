РИАМО - 22 фев. В столице в этом году собираются ввести в эксплуатацию около 1,4 млн кв. метров жилья по программе реновации, объемы строительства наращиваются, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что под заселение участникам программы собираются передать около 1,1 млн кв. м.

«Мы продолжаем наращивать объемы строительства жилья по программе реновации – в этом году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию «стартовых» домов мощностью около 1,4 миллиона квадратных метров жилья и передачу под заселение около 1,1 миллиона «квадратов», - отметил Бочкарев.

Он добавил, что в 2022 году в общей сложности в городе планируется начать переселение около 37 тыс. участников реновации.

«Также в этом году мы продолжим работу по подбору «стартовых» площадок в соответствии с потребностью программы», — заключил он.

Программу реновации жилищного фонда утвердил столичный мэр Сергей Собянин в 2017 году. Она касается около 1 млн москвичей, для ее реализации подобрано 534 стартовые площадки.

Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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