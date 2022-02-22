РИАМО - 22 фев. На юго-западе Москвы в районе Коньково начнется переселение горожан в новый дом, построенный по программе реновации. Осмотр новых квартир начнется 25 февраля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Жилой дом расположен по адресу: Севастопольский проспект, дом №60. Строение было введено в эксплуатацию в декабре 2021 года.

«24 февраля будут направлены смотровые ордера 122 семьям. Центр информирования начнет работу 25 февраля, и в этот же день жители смогут приступить к осмотру квартир», – добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В Конькове новый дом стал уже четвертым, построенным по программе реновации. Ранее жители начали переезд в дом №96, корпус 1, дом №98, корпус 2 и дом №98, корпус 6 на Профсоюзной улице.

В районе планируется расселить 41 пятиэтажный дом. Общая площадь жилых помещений в них превышает 200 тыс. кв. м. Там живут 12,5 тыс. москвичей.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации в столице в августе 2017 года. Она касается примерно 1 млн жителей города, для ее реализации были подобраны 534 стартовые площадки.

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