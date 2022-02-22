РИАМО - 22 фев. Последний этап строительства жилого квартала на месте бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» в Москве начнется в марте 2022 года. На территории возведут три новых жилых корпуса и детский сад, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«На северо-западе столицы стартует завершающий этап редевелопмента бывшей промзоны №41 «Октябрьское поле». Застройщик получил разрешительную документацию на возведение объектов последнего этапа общей площадью более 73 тыс. кв. м. На участке построят три жилых корпуса с детским садом на 100 мест, подземным паркингом, благоустроенной дворовой территорией с игровыми и спортивными площадками. Работы планируют завершить в 2024 году», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что проекты трех будущих домов жилого квартала созданы архитектурным бюро Asadov, автором нескольких знаковых городских и инфраструктурных объектов в России.

За счет расположения домов для их жителей будет создана отдельная закрытая пешеходная территория с детскими площадками и спортивной зоной для фитнеса. Для владельцев личных автомобилей построят подземный паркинг и оборудуют плоскостные парковки по периметру.

По словам владельца компании «РГ-Девелопмент», ведущей застройку части бывшей промзоны «Октябрьское поле», Сергея Шумея, значительное внимание при создании нового квартала уделяется созданию инфраструктуры для будущих жителей.

Так, проект квартала предусматривает строительство общеобразовательной школы на 800 учеников, поликлиники и пяти детских садов, три из которых уже сданы в эксплуатацию.

«Инвестиции в новый этап строительства составят более 7,1 млрд рублей. Часть средств идет на создание социальной, образовательной инфраструктуры и благоустройство территории», – отметил Шумей.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что в 2022 году на месте бывших промзон Москвы планируется ввести около 4 млн кв. м недвижимости.

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