РИАМО - 22 фев. В честь завершения зимних Олимпийских игр в Пекине «Одноклассники» составили рейтинг самых обсуждаемых в соцсети российских чемпионов и призеров Игр-2022, сообщает пресс-служба ОК.

В соцсети проанализировали публикации официальных групп российских СМИ, собранные в специальной ленте новостей в разделе «Олимпиада», а также заметки и комментарии пользователей в открытом доступе с упоминаниями спортсменов с момента старта Олимпийских игр и до их завершения.

Самой упоминаемой российской спортсменкой в ОК стала фигуристка Камила Валиева, завоевавшая золото в командном турнире. В топ-3 по упоминаемости также вошли: лыжник Александр Большунов, ставший трехкратным олимпийским чемпионом в Пекине, и Александра Трусова — серебряная призерка XXIV зимних Олимпийских игр. Пользователи и СМИ часто упоминали в ленте соцсети фигуристку Анну Щербакову, а также лыжницу Наталью Непряеву.

Самым обсуждаемым в ОК видом спорта во время Игр в Пекине 2022 стало фигурное катание в связи с успешными выступлениями спортсменов, а также разбирательствами вокруг допинг-пробы Валиевой. Еще в топ-5 самых обсуждаемых видов спорта вошли: хоккей, лыжные гонки, биатлон и шорт-трек.

За всеми актуальными событиями Игр пользователи ОК могли следить с помощью специальной ленты новостей в разделе «Олимпиада», куда попадают актуальные публикации Олимпийского комитета России, а также публикаций из официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ.

Также в рамках эксклюзивных включений в флагманском онлайн-шоу «Одноклассников» «ОК на связи!», спортсмены команды ОКР выходили в эфир со зрителями. Ольга Фаткулина, Виктор Уайлд, Никита Кацалапов и Виктория Синицина делились своими впечатлениями об участии на Олимпийских играх в Пекине и рассказывали о планах на будущее.