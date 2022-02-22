«Поздравили сегодня Екатерину Ивановну с ее юбилеем. Самое главное – пожелали ей здоровья, все-таки 95 лет такой хрупкий возраст. Особенно в условиях нашей современной жизни с пандемией. Надеюсь, что через 5 лет придем поздравлять ее уже со 100-летием», - сказал Володин.