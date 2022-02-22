РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 фев. Депутат Мособлдумы Роман Володин совместно с членами партии «Единая Россия» поздравили участницу Великой Отечественной войны Екатерину Залукаеву из подмосковного Красногорска с 95-летием, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
В рамках поручения губернатора Московской области юбиляра поздравили и передали ей поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина.
«Поздравили сегодня Екатерину Ивановну с ее юбилеем. Самое главное – пожелали ей здоровья, все-таки 95 лет такой хрупкий возраст. Особенно в условиях нашей современной жизни с пандемией. Надеюсь, что через 5 лет придем поздравлять ее уже со 100-летием», - сказал Володин.
От себя лично депутат вручил ветерану праздничный продуктовый набор и букет цветов.
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