РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 фев. Соревнования по ледовому спидвею проведут в подмосковном Красногорске в феврале 2023 года после семилетнего перерыва, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков в своем Instagram-аккаунте.

Ранее мотогонки на льду проводились в Красногорске ежегодно с 1995 по 2016 год.

«Жители часто высказывали мне пожелания о возвращении спидвея на трассу стадиона «Зоркий», поэтому мы решили возродить соревнования на нашем красногорском треке, который по праву признавался образцовым», - написал Волков.

Он сообщил, что обсудил с представителями мотоциклетного спорта России планы по проведению финала Чемпионата мира по мотогонкам на льду в феврале будущего года.