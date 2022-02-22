РИАМО - 22 фев. Центробанк России контролирует изменения на финансовом рынке. Регулятор примет меры, чтобы поддержать финансовую стабильность в стране, сообщает Федеральное агентство новостей.

Чтобы помочь рынку выдержать скачки цен, регулятор позволил финансовым организациям отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля. Такая мера будет действовать до 1 октября 2022 года.

Кредитные организации могут воспользоваться величиной курсов иностранных валют для расчета обязательных нормативов.

Впервые с апреля 2021 года курс евро превысил отметку в 91 рубль. Российская валюта ослабела на фоне ситуации на Донбассе.

Курс евро перешагнул в отметку 91 рубль>>