РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 фев. Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин поздравил военных с Днем защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Мероприятия прошли в воинских частях в деревне Степыгино и селе Лобаново. Военнослужащих наградили благодарственными письмами Мособлдумы, главы городского округа и московского областного отделения партии «Единая Россия», а также почетными грамотами главы городского округа.

«Прекрасно, что есть такой праздник, когда мы должны сказать вам (военнослужащим - ред.) огромное спасибо и выразить вам свою признательность за то, что вы делаете. Я от всей души поздравляю вас с праздником, желаю вам мирного неба <...> Я желаю вам здоровья, благополучия, процветания и чтобы ваши навыки никогда не пригодились, но если ситуация того потребует, мы единым фронтом встанем на защиту нашей великой Родины - России. С наступающим вас праздником!» - сказал Ежокин.

Военных также поздравил председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский.