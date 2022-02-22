РИАМО - 22 фев. В случае необходимости Подмосковье может принять больше беженцев из ДНР и ЛНР, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Утром во вторник в Подмосковье прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. На нем приехали свыше 900 человек, из них около 400 детей.

«Что касается следующих поездов (с беженцами - ред.), мы пока не обладаем информацией. Если необходимость такая будет, мы, конечно, будем рады принять и разместить тех, кому нужна помощь», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее он сообщил, что вводить режим ЧС из-за прибытия беженцев в Подмосковье не планируется.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик и подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил главам подмосковных округов внимательно отнестись к размещению беженцев с Донбасса. Он отметил, что необходимо проявить заботу о людях. Приехавших в регион беженцев развозят в санатории и детские лагеря, их обеспечат всем необходимым.

Признание ДНР и ЛНР: главное из обращения Владимира Путина к россиянам>>