РИАМО - 22 фев. Тело мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки обнаружил в одном из домов микрорайона Николо-Архангельский в Балашихе, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Труп был найден на улице 1-я Железнодорожная. Погибшим оказался гражданин 1963 года рождения.

Во время оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержан гражданин 1972 года рождения, который совершил убийство во время совместного распития спиртного.

Преступление было совершено во время ссоры. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.