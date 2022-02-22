РИАМО - 22 фев. В Подмосковье не планируется вводить режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием беженцев из республик Донбасса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Не собираемся вводить режим ЧС. У нас все планово, все службы работают, взаимодействие хорошее. Мы не видим такой необходимости», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Утром во вторник в Подмосковье прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. На нем приехали свыше 900 человек, в том числе около 400 детей. Людей развозят на автобусах в санатории и детские лагеря.

Ранее президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик и подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Более 40 российских регионов сообщили о готовности принять жителей Донбасса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил главам подмосковных округов внимательно отнестись к размещению беженцев с Донбасса. Глава региона отметил, что необходимо проявить заботу о людях.

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