РИАМО - 22 фев. Грузовой Mercedes совершил попутное столкновение с 7 легковыми авто на 183 км трассы А-107 в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

ДТП произошло в 10:45 во вторник. По предварительной информации, в результате аварии пострадал 1 человек.

Затруднений в движении на трассе из-за произошедшего нет. На месте аварии работают сотрудники ДПС, обстоятельства данного инцидента устанавливаются.