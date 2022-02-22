РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В подмосковном Подольске временно разместят 150 беженцев из Донецкой народной республики (ДНР), им предоставят кров, медицинскую помощь и питание, сообщил и.о. главы городского округа Подольск Дмитрий Жариков на своей странице в соцсети Instagram.

Во вторник Жариков на железнодорожной станции Апрелевка встретил поезд с соотечественниками из ДНР, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за начавшегося конфликта.

«На территории городского округа Подольск будут временно размещены женщины и дети, оставшиеся без крыши над головой в результате боевых действий на востоке Украины. Мы примем 150 человек. И, конечно же, обеспечим людей, переживающих трагедию, всем необходимым - кровом, медицинской и психологической помощью, питанием. Предоставим возможность детям продолжить обучение, трудоустроим работоспособных», - написал Жариков.

Он добавил, что подольчане никогда не оставались в стороне при подобных ситуациях.

«Долг каждого в данную минуту прийти на помощь соотечественникам», - заключил Жариков.

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