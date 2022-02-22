РИАМО - 22 фев. За минувшие сутки в Московской области выздоровели после коронавируса 8739 пациентов. Всего с начала пандемии болезнь победили 787 537 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 2060 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 928 168. За сутки в больницы региона были доставлены 409 заболевших.

За минувшие сутки в Подмосковье умерли 23 Covid-пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 14 074 человека.

Подмосковные поликлиники вернулись к плановому режиму работы на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. Нагрузка на амбулаторные отделения снизилась, и медики смогли вернуться к штатной работе.

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