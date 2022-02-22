РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Руководство МУП «Водоканал» Подольска подпишет коллективный договор с сотрудниками 17 марта, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Основные принципы работы профсоюзной организации МУП «Водоканал» - тесное сотрудничество, социальное партнерство и открытый диалог. Особое внимание в совместной работе профкома и руководства предприятия уделяется вопросам охраны труда, культуры производства, гарантированного соблюдения трудовых прав работников.

Так, 17 марта на предприятии пройдет конференция трудового коллектива. На ней планируется утвердить и подписать коллективный договор между работодателем и работниками. В настоящее время в подразделениях предприятия проводятся коллективные переговоры, согласно установленному графику собраний. На них вносятся предложения и дополнения, согласуется итоговый текст коллективного договора.

Предыдущий Коллективный договор был заключен в марте 2019 года и срок его действия подходит к концу. Все пункты выполнены в полном объеме. Среди значимых достижений – соблюдение трудового законодательства, взаимодействие с руководством предприятия и улучшение условий охраны труда. Работа в этом направлении высоко оценена на региональном уровне. По результатам участия в областном конкурсе коллективных договоров по итогам 2020 года на заседании Московского областного организационного комитета по проведению конкурсов в социально-трудовой сфере подольское предприятие заняло 2 место.