РИАМО - 22 фев. Власти подмосковных муниципалитетов предложат беженцам из ДНР и ЛНР трудоустроиться на местных предприятиях.
Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Подмосковье утром во вторник. В регион приехали свыше 900 человек, в том числе около 400 детей. Людей развозят на автобусах в санатории и детские лагеря.
Он отметил, что беженцев из Донбасса обеспечат всем необходимым.
«Школы уже ждут учащихся, в детских садах есть места», - отметил Сылка.
Также о наличии рабочих мест для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР сообщили руководители Клина, Зарайска и Подольска.
«Есть места для женщин на швейных фабриках», - сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.
По словам и. о. главы Подольска Дмитрия Жарикова, в этом муниципалитете разместятся 150 человек, для них подготовили пионерлагерь «Мечта».
По его словам, эвакуированным из Донбасса людям предоставят рабочие места, дети смогут учиться в школах.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам муниципалитетов проявить заботу о беженцах. Глава региона отмечал, что для эвакуированных людей подготовили места размещения в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине.
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