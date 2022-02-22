РИАМО - 22 фев. Власти подмосковных муниципалитетов предложат беженцам из ДНР и ЛНР трудоустроиться на местных предприятиях.

Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Подмосковье утром во вторник. В регион приехали свыше 900 человек, в том числе около 400 детей. Людей развозят на автобусах в санатории и детские лагеря.

«В основном прибыли дети, старики и женщины. К нам поедут 160 человек. <...> Для желающих есть рабочие места - на швейных фабриках и других предприятиях», - сказал глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.

Он отметил, что беженцев из Донбасса обеспечат всем необходимым.

«Школы уже ждут учащихся, в детских садах есть места», - отметил Сылка.

Также о наличии рабочих мест для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР сообщили руководители Клина, Зарайска и Подольска.

«Есть места для женщин на швейных фабриках», - сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

По словам и. о. главы Подольска Дмитрия Жарикова, в этом муниципалитете разместятся 150 человек, для них подготовили пионерлагерь «Мечта».

«Наша задача - дать все необходимое людям, которые попали в такую сложную ситуацию. Оказать медицинскую, психологическую помощь. Подольчане никогда не оставались равнодушными к чужой беде. Мы обеспечим жителей Донбасса самыми важными вещами», - сказал Жариков.

По его словам, эвакуированным из Донбасса людям предоставят рабочие места, дети смогут учиться в школах.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам муниципалитетов проявить заботу о беженцах. Глава региона отмечал, что для эвакуированных людей подготовили места размещения в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине.

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