РИАМО - 22 фев. В Москве в День защитника Отечества изменится режим работы социальных учреждений. Так, будут закрыты офисы «Мои документы», ЗАГСы и Дворцы бракосочетания, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Центры госуслуг будут работать в обычном режиме 22 февраля. Районные центры будут открыты с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. Кроме того, в районных центрах госуслуг и флагманских офисах ЮВАО и ЮАО сотрудники отделов по вопросам миграции МВД России будут вести прием граждан с 11:00 до 19:00. 23 февраля офисы «Мои документы» работать не будут».

Изменится график и медицинских организаций Депздрава Москвы. Поликлиники для взрослых пациентов будут вести прием с 09:00 до 16:00 (кроме отделений ОРВИ, которые будут работать с 08:00 до 20:00). Специалисты детских медучреждений будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00, прием вызовов будет осуществляться до 14:30.

Прививку от коронавирусной инфекции на праздник также можно будет сделать. Во взрослых поликлиниках вакцинироваться можно будет с 09:00 до 16:00, а в детских – с 09:00 до 15:00. Медики выездных бригад, а также пункты экспресс-тестирования на коронавирус будут работать с 10:00 до 18:00.

Дополнительная адресная поддержка соблюдающим домашний режим гражданам в возрасте старше 60 лет будт оказываться в территориальных центрах соцобслуживания. Оставить заявку на получение помощи можно по телефону +7 495 870-45-09. Соцработники доставят при необходимости продукты питания на дом, товары первой необходимости и безрецептурные лекарства.

По обычному графику продолжат работать все 26 государственных ветеринарных клиник столицы. Записаться на прием к ветеринарному врачу можно на сайте мэра и правительства Москвы, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону +7 495 612-04-25.

Не будут работать 23 февраля столичные ЗАГСы и Дворцы бракосочетания. 22 февраля Дворцы бракосочетания №№1, 3 и 4, а также также Шипиловский, Кутузовский и Вернадский отделы ЗАГС продолжат регистрацию браков до 21:00. В остальных отделах церемонии будут проходить до 17:00. Офисы ЗАГСов, которые находятся в 11 центрах госуслуг «Мои документы», будут работать в соответствии с графиком центров.

Также 23 февраля будут закрыты читальные залы Главархива Москвы и выставочный зал. 22 февраля читальные залы будут открыты для посещения с 12:00 до 19:00, а выставочный зал – с 10:00 до 20:00.

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