РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 фев. Горячую воду отключили в двух микрорайонах Щелкова во вторник в связи с работами по замене запорной арматуры, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Чкаловский горячую воду отключили на улицах: Бахчиванджи, дома №№1, 2, 4аА ,5, 6, 8, 9, 10, 11, 2А, 3, 4, 7, 5А; Гагарина, дома №№2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 6, 12, 14; Жуковского, дома №№1, 2, 3, 6, 7, 8, 4, 5; Стефановского, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 3а; ГБУЗ МО поликлиника №3, Циолковского, дома №№2, 6; Ленина, дом №11; ДООПЦ «Нептун», МАОУ СОШ №12, Рудакова, дома №№10, 2, 4, 6, 8, 12.

В микрорайоне Бахчиванджи воду отключили на улицах Беляева, дома №№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 33, 49, МБОУ СОШ №13, городская поликлиника №4.

Горячее водоснабжение будет отключено до 17:00. Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.