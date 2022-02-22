РИАМО - 22 фев. В прошлом году малый и средней бизнес столицы перечислил в городской бюджет 742 млрд рублей, что на почти 20% больше по сравнению с 2020 годом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По итогам 2021 года налоговые и неналоговые платежи в бюджет Москвы от субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, достигли суммы 742 млрд рублей, увеличившись по отношению к 2020 году на 129,4 млрд рублей, или на 21,1%. К показателям 2019-го рост составил 169,7 млрд рублей, или 29,6%», — заявила глава городского департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, доля платежей в бюджет от малого и среднего бизнеса с 2019 года, учитывая ИП, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов возросла на 0,8%.

За прошлый год от торговых организаций столицы в бюджет города поступило 175 млрд рублей, предприятия сферы недвижимости перевели – 92,8 млрд рублей, строительная отрасль – 64,1 млрд рублей. Поступления от ИТ-сектора составили 54,2 млрд рублей, а от обрабатывающей промышленности – 46,2 млрд рублей.

В Москве действует система льгот и преференций для бизнеса. Также работают электронные сервисы, которые помогают предпринимателям развивать свои проекты.

«Важной мерой поддержки стало продление на 2021 год программы льготных стабилизационных кредитов с максимальной ставкой 7% годовых и размером до 100 млн рублей. В этом году программа льготного кредитования будет действовать для вновь созданных компаний и индивидуальных предпринимателей», — отметила Зяббарова.

Она добавила, что вновь созданные компании и предприятия смогут получить до 5 млн рублей по пониженной ставке на развитие своего бизнеса. Город выступит поручителем и субсидирует часть процентов по кредиту.

Глава столичного департамента предпринимательства и инвестиционного развития Алексей Фурсин отметил, что с мая 2020 года кредитование на сумму 168,6 млрд рублей получили 22 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

По словам Фурсина, за минувший год субсидии получили около 6 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Сумма составила 3 млрд рублей.