РИАМО - 22 фев. 77-летняя спортсменка из подмосковного Реутова Людмила Колобанова получила статус Международного посла лыжного марафона в эстонском Тарту, сообщает пресс-служба главы администрации городского округа Станислава Каторова.

«Февральская серия марафонов Visma Ski Classics стала двадцатой в карьере спортсменки. В конце февраля Людмила Колобанова преодолела две дистанции по 31 км свободным и классическим стилями соответственно, став первой в своей возрастной группе. На прохождение каждой из дистанций ей потребовалось менее 3 часов. Ей была вручена золотая медаль и свидетельство о присвоении статуса посла Тартуского лыжного марафона в мире», - говорится в сообщении.

По правилам организаторов, почетный статус «Международный посол Тартуского лыжного марафона» присваивается после участия в 20 спортивных состязаниях. Лыжницу поздравил глава Реутова Станислав Каторов.

«Желаю здоровья, новых побед и благодарю за активную жизненную позицию и пропаганду здорового образа жизни в родном Реутове», - сказал глава городского округа.

Тартуский марафон (Tartu Maraton) является самым известным и крупнейшим по количеству участников лыжным марафоном в Эстонии. Марафон проводится каждый год в третье воскресенье февраля. Входит в программу серии длинных заездов международной федерации лыжных гонок Worldloppet, русского Russialoppet и эстонского аналога — Estoloppet.

Названы самые популярные зимние виды спорта в Подмосковье>>