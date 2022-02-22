РИАМО - 22 фев. Жертвами пандемии за минувшие сутки в столице стали 85 человек, всего в городе умерли 40 783 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.

Также за сутки зафиксировали 4250 случаев заражения, выздоровели 12 820 человек. С начала пандемии выявили 2 673 436 случаев заболевания, врачи вылечили 2 443 899 человек.

Лучшей защитой от Covid-19 является вакцинация. В РФ зарегистрированы несколько вакцин от коронавируса, в том числе и для подростков с 12 до 17 лет. Прививка делается бесплатно.

Ситуация с коронавирусом на территории мегаполиса стабилизируется. Количество госпитализаций заболевших за прошлую неделю снизилось на 30%.

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