РИАМО - 22 фев. За минувшие сутки в России скончались 796 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии жертвами инфекции стал 347 031 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за сутки умерли 85 Сovid-пациентов, в Санкт-Петербурге - 81, в Подмосковье, Алтайском и Пермском краях – по 23, в Красноярском крае - 22.

Также за сутки на территории страны выявили 135 172 новых случая заражения Covid-19, побороть коронавирус смогли 164 293 пациента.

С начала пандемии в РФ выявили 15 657 928 случаев инфицирования, выздоровели 12 657 025 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сейчас большинство Covid-больных в стране инфицированы омикрон-штаммом. Эта мутация гораздо заразнее предыдущей, однако заболевание переносится легче.