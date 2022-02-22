РИАМО - 22 фев. За минувшие сутки в Московской области подтвердилось 2060 случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных случаев составляет 928 168, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее поликлиники в Подмосковье вернулись к плановому режиму работы. Это стало возможным благодаря отступлению коронавируса и снижению нагрузки на амбулаторное звено.

С 21 февраля для жителей Московской области снова доступна самозапись к врачам-специалистам и терапевтам. Также возобновлены профилактические медосмотры и диспансеризация, вновь открыты дневные стационары всех профилей.

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