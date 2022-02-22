РИАМО - 22 фев. Столичные врачи вылечили от Covid-19 еще 12 820 пациентов, всего в городе болезнь победили 2 443 899 человек, сообщает московский оперштаб.

За сутки в столице выявили 4 250 случаев заражения. С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 2 673 436 случаев коронавируса.

В городские больницы за последние 24 часа доставили 646 Covid-пациентов. На ИВЛ находятся 499 заболевших.

Сейчас в городе доминирует штамм инфекции омикрон, он более заразен, но заболевание протекает легче, чем при других мутациях вируса. Для защиты следует носить маски в общественных местах и пассажирском транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию.

В России с этой недели можно получить сертификат переболевшего коронавирусной инфекцией, если у человека есть антитела к Covid-19. Для его получения следует предоставить положительный результат теста на антитела. Документ выдается на 6 месяцев.