РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В волонтерском центре Подольска начали принимать продукты питания и вещи для беженцев из Донбасса, сообщает администрация округа.

Общественная палата и «Волонтеры Подмосковья» проводят сбор гуманитарной помощи для беженцев. Продукты питания, новые вещи и предметы первой необходимости принимают в волонтерском центре на улице Ульяновых, 1 в Подольске. Передавать помощь можно ежедневно с 10:00 до 20:00.

22 февраля на ж/д станцию Апрелевка Московской области прибыла первая часть эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Их разместили в семи городах Московской области: Наро-Фоминске, Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине. Всего в Подмосковье прибыли 1 500 беженцев из Донбасса.