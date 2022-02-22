Как начать продавать товары на Ozon, Wildberries и других маркетплейсах

6

Прежде всего необходимо узаконить свою деятельность и открыть счет в банке, куда будут поступать деньги с продаж. Работать с маркетплейсом могут юридические лица, ИП и самозанятые. По данным исследования, которое в октябре 2021 года провели «AliExpress Россия», Ozon и Wildberries, делится данными Кармишин, на маркетплейсах работает более 90 тысяч самозанятых. Больше трети из них стали самозанятыми специально, чтобы продавать товары в интернете.

При работе с маркетплейсом не нужна касса, так как деньги от покупателя поступают на счет площадки. Маркетплейс сам отправляет покупателю чек и перечисляет деньги продавцу со своего счета.

Перед началом торговли нужно подготовить документы, разрешающие продавать тот или иной товар, — и Ozon, и Wildberries допускают к продаже только сертифицированные продукты. Если вы являетесь изготовителем каких-то товаров, лучше всего сразу зарегистрировать свой бренд, советует Анна Фомичева, и уже с ним выходить на маркетплейс.

А вот если вы решили закупать товар, например, в Китае, то вам придется раскошелиться, чтобы сертифицировать свою продукцию, говорит Михаил Кузьменко, архитектор-эксперт в сфере дизайна и строительства, частный предприниматель, имеющий опыт торговли на Ozon. Скорее всего, иностранный сертификат не подойдет (но, возможно, его также придется запросить). По словам Фомичевой, цены на сертификацию колеблются от 30 до 90 тысяч рублей, в среднем она стоит 50 тысяч рублей. Денис Дмитриев, соучредитель и управляющий международного маркетплейса UDM.Market, добавил, что, если речь идет не о косметике и продуктах питания, сертификация стоит от 10 до 25 тысяч рублей.

«Если вы хотите только попробовать поработать с маркетплейсами, то я рекомендую на старте найти местного поставщика, у которого уже есть сертификат на продукцию», — подытоживает Кузьменко. В этом случае достаточно будет запросить документ у отечественного производителя.

Чудаки с «Авито» — кому нужны заношенные бренды и масс‑маркет б/у>>