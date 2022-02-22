РИАМО - 22 фев. За минувшие сутки в столице подтвердили 4250 новых случаев коронавируса, всего было выявлено 2 673 436 случаев заражения, сообщает городской оперштаб.

В мегаполисе отмечается стабилизация эпидситуации с коронавирусной инфекцией. К плановой работе начали возвращаться городские больницы и 8 КТ-центров. Количество госпитализаций Covid-пациентов за неделю снизилось на 30%.

На сегодняшний день в городе для пациентов с коронавирусом развернуто порядка 14 тыс. коек.

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Татьяна Руженцова ранее сообщила, что отличить грипп и ОРВИ от штамма Covid-19 омикрон без тестирования практически невозможно. Симптомы у заболеваний очень похожи.

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