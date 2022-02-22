РИАМО - 22 фев. За минувшие сутки на территории России выявили 135 172 новых случая заражения коронавирусом, с начала пандемии в стране зарегистрировали 15 657 928 таких случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

С 21 февраля вступили в силу изменения в сертификат о вакцинации от Covid-19. Теперь получить QR-код могут и те, у кого есть антитела к коронавирусу. Для этого нужно предоставить положительный результат теста на антитела. Сертификат выдается на полгода.

Самым эффективным и безопасным способом получить антитела к коронавирусу является вакцинация. В России прививают бесплатно. Это можно сделать как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации.