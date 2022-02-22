РИАМО - 22 фев. В столице с 24 февраля по 3 марта можно будет за короткий срок оформить права на недвижимость, сделать это можно будет в центрах госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра города.

Специальная акция будет актуальна для тех, кто лично придет в центры госуслуг при поддержке городского управления Росреестра. Акцию проводят в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

«Воспользоваться акцией могут покупатели квартир на вторичном рынке Москвы, а также физические лица, которым надо зарегистрировать договор мены или оформить дарение объекта недвижимости», — сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Уточняется, что для тех, кто придет оформлять в эти дни документы на жилье (за исключением объектов нового строительства), срок оказания услуги составит 3 рабочих дня без учета доставки документов.

Акция не распространяется на заявителей, обратившихся по доверенности или воспользовавшихся услугами риелторских компаний.