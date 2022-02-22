РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 фев. В подмосковном Домодедове с 1 по 15 марта произойдут изменения в расписании движения электричек, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

С 1 по 15 марта железнодорожники продолжат работы по модернизации объектов энергообеспечения на станции Домодедово. Работы пройдут преимущественно в ночное время с 00:30 до 04:30, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время.

В связи с этим у нескольких электричек Павелецкого направления и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово изменится время отправления и прибытия. Кроме того, 1–3, 7–9 и 13–15 марта электричка №6635 Москва – Домодедово (отправление в 00:25) выведена из расписания, а поезд №6546 Аэропорт Домодедово – Москва (отправление в 23:10) 1–2, 6–8 и 12–14 марта проследует до станции Домодедово.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».