РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Полицейские в Подольске разыскивают 14-летнего подростка, пропавшего более 4 дней назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Егора Самойлова, 2008 года рождения, который 18 февраля в 13:00 вышел из школы на улице Маштакова и до настоящего момента не вернулся.

На вид ему 14-15 лет, рост 173 см. Он плотного телосложения, волосы русые, средней длины, глаза серые. Был одет в зимний пуховик до колена с капюшоном темно-синего цвета, темно-синие брюки, светло-коричневые ботинки. При себе имеет черный рюкзак со световозвращающими элементами.

«В случае появления какой-либо информации о месте нахождения подростка, просим сообщить по телефонам: 112, 02; 8(496)757-37-92 (дежурная часть 3-го отдела полиции); 8(496)763-02-63 или 8(496)763-02-71 (дежурная часть УМВД России по Подольску).