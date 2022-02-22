РИАМО - 22 фев. Курс европейской валюты, по данным на 10:15, достиг 91,23 рубля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Это стало рекордным значением с апреля прошлого года. Российская валюта ослабевает на фоне ситуации на Украине и Донбассе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании ЛНД и ДНР.

При этом утром во вторник выросла стоимость нефти марки Brent. На лондонской бирже ICE цена барреля данной нефти с поставкой в апреле в моменте поднималась до 97,6 доллара.

Признание ДНР и ЛНР: главное из обращения Владимира Путина к россиянам>>