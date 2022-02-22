РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 фев. Граждане, заключившие договоры долевого участия на квартиры с чистовой отделкой с компанией «Урбан Групп», могут получить компенсацию, сообщается на официальном сайте Фонда развития территорий.

Дольщики «Урбан Групп» могут обратиться в Фонд развития территорий за компенсацией вместо отделки своих квартир во введенных объектах ЖК «Солнечная система» (корпус 8), «Видный город» (корпуса 5.2 и 3.2), «Митино О2» (корпус 11.1) и «Опалиха О3» (корпус 18). Речь идет о тех гражданах, в чьих договорах долевого участия были прописаны требования к застройщику осуществить чистовую отделку.

На сегодняшний день в сданных корпусах таких дольщиков более 500.

«Сотрудники нашего колл-центра начали обзванивать граждан с предложением уже сейчас получить за отделку деньги, а вместе с ними – и ключи от квартир. Это позволит людям быстрее оформить имущественный налоговый вычет, получить прописку и так далее», – пояснил генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

На сегодняшний день больше 300 дольщиков уже на стадии подписания дополнительных соглашений, по которым они получат компенсации. После регистрации документов граждан приглашают на выдачу ключей. Средства поступают на банковский счет в течении 20 рабочих дней. Как правило, дольщики предпочитают выплаты, чтобы самостоятельно выбрать материалы, тип, цвет отделки, подрядную бригаду.

Сумма компенсации составляет в среднем от 13 до 17,5 тыс. рублей за квадратный метр. Расчет происходит индивидуально: учитывается рыночная стоимость стройматериалов и ремонтных работ, площадь квартиры и тип отделки, которую гражданин изначально выбирал при заключении договора.

По предварительным оценкам, на компенсации дольщикам за чистовую отделку в сданных домах Фонд развития территорий направит свыше 350 млн рублей.