РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Дмитрий Жариков проконтролировал ситуацию с содержанием придомовых территорий в микрорайоне Южный. Он поручил в кратчайшие сроки убрать и вывезти снег со дворов и очистить контейнерные площадки от мусора.

В ходе объезда территории микрорайона Южный вместе с представителями управляющей компании, сотрудниками Госадмтехнадзора Московской области проконтролировал ситуацию с содержанием придомовых территорий. Проверка проведена по обращениям жителей, которые поступили на портал «Добродел» и в социальные сети.

Вблизи дома №32 по улице Машиностроителей после расчистки тротуаров и пешеходных дорожек не вывезли снег, а это может привести к подтоплению территории. Аналогичная ситуация и в соседнем дворе по улице Филиппова, 2.

Не полностью очищены от снега детские игровые площадки и парковочные пространства во дворах домов №№28Б, 28А по улице Машиностроителей, а также вблизи жилого дома по улице Филиппова, 6. Здесь же несвоевременно производится очистка контейнерных площадок от мусора.

«За содержание придомовых территорий по данным адресам отвечает управляющая компания МУЖРП №4. Поручил в кратчайшие сроки устранить все нарушения, а также содержать дворовые территории и многоквартирные дома в надлежащем состоянии», - написал Жариков в Instagram.