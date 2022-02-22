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Пелагия Тихонова
Первый поезд с беженцами из республик Донбасса прибыл в Апрелевку подмосковного Наро-Фоминского округа.
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Пелагия Тихонова
В поезде приехали более 900 человек, из них около 400 - дети.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Вместе с собой жители Донбасса привезли 10 животных. В поезде с беженцами работали волонтеры.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На привокзальной площади приехавших ожидали более 20 автобусов.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На месте работают сотрудники МЧС, полиции, волонтеры, дежурят кареты скорой помощи.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Эвакуированных жителей ДНР и ЛНР направят во временные пункты размещения в Волоколамске, Клину, Зарайске, Подольске и Пушкине.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Прибывшие в Подмосковье беженцы пройдут тестирование на коронавирус.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Для эвакуированных из Донбасса людей в Подмосковье подготовили номера в детских оздоровительных лагерях с горячим питанием.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Психологи окажут помощь всем, кому она будет необходима. Дети смогут ходить в школы.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
21 февраля президент России Владимир Путин подписал
указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
Глава государства назвал это решение давно назревшим. Также Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил главам подмосковных округов внимательно отнестись к размещению беженцев с Донбасса.
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