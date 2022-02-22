РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 фев. Реконструкцию водопроводных сетей в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска планируют завершить в июне нынешнего года, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

В своем Instagram-аккаунте Волков напомнил, что накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с министрами и главами округов ключевые направления деятельности в предстоящие два года.

Одно из направлений улучшения качества жизни жителей – обеспеченность чистой водой. По программе «Чистая вода» в 2021 году в Красногорске подключили 98 владений, в которых проживают многодетные семьи. Построили водопровод в поселке Ильинское-Усово. Восстановили и наладили две станции обезжелезивания водозаборного узла.

«Уже в 2022 году реконструируем водопроводные сети в микрорайоне Опалиха. Готовимся в июне принять в эксплуатацию. Конечно, водные магистрали предстоит еще обновить во многих местах, нагрузки растут. А чистая вода должна быть у каждого человека. Будем работать», - заключил Волков.