РИАМО - 22 фев. В столичном районе Чертанове Центральное на улице Красного Маяка оборудуют 5 площадок для занятий авиамодельным спортом на строящемся кордодроме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вначале сделают зону для пилотажных моделей (F2B) — это будет круг диаметром 54 м, в центре которого сделают покрытие из натурального посевного газона, а по контуру обустроят небольшую взлетную асфальтовую дорожку. Следом расположатся два сдвоенных кордодрома: коптер-парк (F3U) для гоночных дронов и второй (F2D) — для моделей воздушного боя», — сказал замглавы департамента капитального ремонта столицы Сергей Мельников.

Он пояснил, что данные устройства взлетают с рук или со спецплощадок, также им не нужно разгоняться и взлетать с земли, поэтому финишное покрытие сделают из травы.

По его словам, универсальные сдвоенные площадки можно будет использовать и для кордовых моделей класса F2B. Всего площадок будет 3, рядом с ними появятся одноэтажные судейские павильоны, а еще 3 бокса для участников, навес для техконтроля.

2 асфальтовых круга диаметром по 50 м будут предназначены специально для скоростных гоночных моделей. Около них установят двухъярусные судейские павильоны и 2 бокса для спортсменов.

На территории возведут досугово-просветительский корпус. Там будут располагаться помещения для групповых занятий, специальные комнаты для проведения столярных и слесарных работ, бытовые и другие помещения.

Мельников добавил, что проезды на территорию площадок будут выполнены из георешетки, которая будет засыпана щебнем, а местность перед главным корпусом уложат бетонной плиткой. Кроме того, планируется озеленение территории, там высадят около 210 деревьев и более 1,2 тыс. кустарников.